«دبي للقرآن» تستعد للدورة الثامنة لـ«مسابقة الشيخة فاطمة الدولية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن بدء استعداداتها المبكرة لانطلاقة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث في دورتها الثامنة، التي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر 2024 على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي.

وأوضح المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة أن الجائزة بدأت مبكراً مخاطبة أكثر من 120 دولة وجالية حول العالم للمشاركة في هذه الدورة التي يتوقع أن تشهد مشاركة واسعة وكبيرة، وذلك بعد النجاح الذي صاحب الدورات السابقة والسمعة الطيبة والمتميزة لهذه المسابقة باعتبارها واحدة من أفضل المسابقات القرآنية الدولية للإناث على مستوى المنطقة والعالم، وتحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، حيث عرف العالم إسهامات سموها البارزة في جميع المجالات. وأوضح بوملحه أن من شروط المشاركة في هذه المسابقة، أن لا يزيد عمر المرشحة على 25 عاماً، وأن تكون حافظة للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد.

وقال: إن المسابقة تعتبر من أهم وأبرز المسابقات الدولية على مستوى العالم ومحور اهتمام من قبل كثير من دول العالم والجاليات المسلمة للحرص على المشاركة فيها، وتستقطب سنوياً عدداً كبيراً من المشاركات.

وأضاف بوملحه، أن لجان الجائزة بدأت فعلياً في تفعيل خططها ومن ضمنها المتابعة المستمرة والتواصل مع ممثلي الدول لضمان الترشيح قبل وقت كاف، كما جرى التنسيق مع شركاء الجائزة كندوة الثقافة والعلوم بشأن حجز قاعة الندوة لتقام عليها فعاليات المسابقة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وكذلك مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي بشأن توفير المواصلات الخاصة بتنقلات المتسابقات، ومخاطبة بلدية دبي فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ الديكورات الخاصة بمسرح المسابقة، كما تم التنسيق مع «دبي للإعلام» بشأن النقل التلفزيوني عبر قناة نور دبي، وكذلك ستقوم الجائزة بالنقل المباشر للفعاليات على قناة الجائزة على منصة «يوتيوب».

وأشار بوملحه إلى أن وحدتي العلاقات العامة والشؤون الإدارية قد انتهيتا من حجز الفندق المخصص لمقر إقامة المتسابقات ولجنة التحكيم الدولية، كما قامت وحدة المسابقات خلال الفترة الماضية بالانتهاء من وضع الأسئلة التي ستوجه للمتسابقات ومن تحديث وتطوير نظام التحكيم الإلكتروني الذي يسهم بفاعلية ودقة في رصد الدرجات والنتائج النهائية في زمن قياسي.

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