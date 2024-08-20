«هيئة الطرق» و«شرطة دبي» تنظمان دورة تدريبية لـ550 من سائقي الحافلات

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي دورة تدريبية توعوية مكثّفة على مدى 5 أيام لـ550 سائقاً، من سائقي الحافلات العامة التابعين لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، وذلك في محطة إيواء حافلات الهيئة في العوير، ضمن إطار التعاون المشترك والمستمر بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي باعتبارهما شريكين استراتيجيين في الإمارة.

وأشاد نبيل يوسف آل علي، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون المثمر والمستمر بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، وخاصة في ما يتعلق بالأعمال والمجالات ذات الصلة ومنها ما يَخُصُّ أمن وسلامة الطرق والسلامة المرورية في شوارع وطرق إمارة دبي.

وقال: «لقد أسهمت الشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتميزة بين الهيئة والشرطة في رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك، وتحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في دبي، وفي خفض معدّل وفيات الحوادث المرورية وساهمت كذلك في تأمين مختلف وسائل المواصلات العامة التابعة للهيئة وذلك بفضل الدور المتميّز لأفراد أمن المواصلات التابعين إلى القيادة العامة لشرطة دبي».

وأكد العميد عمر بن حماد، مدير مركز شرطة الرفاعة أن الدورة التدريبية المُشتركة مع هيئة الطرق والمواصلات تأتي في إطار حرص الطرفين على تعزيز السلامة المرورية في إمارة دبي، بما ينعكس إيجاباً على خفض الحوادث المرورية والإصابات والوفيات الناجمة عنها.

وأشار العميد عمر بن حماد إلى أن التوعية المستمرة لسائقي الحافلات بالقوانين المرورية، وتعريفهم بأحدث التعديلات التي طرأت عليها، يسهمان في رفع مستوى الوعي لديهم في هذا الجانب القانوني المهم، إضافة إلى تعزيز الثقافة المرورية من خلال تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات سواء في الجانب القيادي للحافلات والتعامل الآمن في صعود ونزول الركاب، وحالات التوقف المفاجئ، والتعامل مع ظروف الطريق المختلفة، أو في الجانب الميكانيكي كالتأكد من سلامة الإطارات والفرامل وغيرها.

وبين أن الدورات التدريبية توصل رسائل قيّمة للسائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وتجنب كل ما من شأنه أن يشغلهم عن الطريق تجنباً لتعريض حياتهم أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، مُشدداً على أن السلامة المرورية هي مسؤولية مستخدمي الطريق كافة، وأن الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية يعكس مستوى الوعي المجتمعي العام.

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