«تسليح» تعرض أسلحة صيد في «أبوظبي للفروسية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة تسليح القابضة الإماراتية عن مشاركتها بجناح ضخم في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 (ADIHEX)، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

وأكد سالم المطروشي، الرئيس التنفيذي لشركة تسليح القابضة في تصريح بهذه المناسبة على أهمية المشاركة في هذا المعرض الأكبر من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط والذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض – ادنيك خلال الفترة من 31 أغسطس لغاية 8 سبتمبر المقبل. وأوضح أن المعرض سوف يتيح للشركة استعراض أسلحتها الحديثة المخصصة لكافة أغراض الصيد ذات الجودة العالمية العالية، والملائمة للسوق المحلية والعالمية على حدٍ سواء.

وقال المطروشي: «تهدف تسليح إلى تجاوز سقف توقعات عملائها ومنحهم خدماتٍ تتوافق مع أحدث الابتكارات وأعلى المعايير. وتتلخص أهداف فريق العمل في الشركة باكتشاف التطورات التكنولوجية ومواكبتها».

وتعرض تسليح القابضة مجموعة من منتجاتها المتطورة لاسيما الأسلحة النارية، والإير سوفت، والبنادق الهوائية، وملحقات الأسلحة، والتي تلبي توقعات عملائها.

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