«ويتيكس» يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

المصدر: دبي - البيان

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أصبح معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً منصة عالمية للمعارض والمنتديات الإقليمية والعالمية، الباحثة عن عارضين وشركاء جدد، والراغبة في إثراء قاعدة عملائها في المنطقة وحول العالم، وتوسيع آفاق النمو. وتقام الدورة السادسة والعشرون من «ويتيكس» في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وبفضل مكانته المرموقة التي جعلت منه المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وأبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، والشبكة الذكية وغيرها من القطاعات الحيوية، يعزز «ويتيكس» مكانة دبي كمركز عالمي للمعارض والمؤتمرات، وعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

ويشكل المعرض زخماً رئيساً لإبراز ريادة دبي العالمية في قطاع المعارض، وتسليط المزيد من الضوء على الانفتاح الثقافي والتجاري والاستثماري في دبي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومراكزها الدولية المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: لطالما أدى معرض «ويتيكس» دوراً أساسياً في رفد مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال دعم صناعة المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات وإمارة دبي، وترسيخ مكانة الدولة كعاصمة دولية لقطاع الفعاليات المتخصصة.

ويؤكد استقطاب «ويتيكس» للمعارض والمنتديات والمؤتمرات، والشركات المتخصصة في خدمات المعارض، الأهمية المتزايدة للمعرض، حيث يجمع تحت سقفه آلاف الشركات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص لعرض أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة، ومنصة مثالية للمستثمرين وصنّاع القرار لإبرام الصفقات وبناء الشراكات واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب، مما يجعله ملتقى سنوياً للراغبين في أن يكونوا جزءاً أساسياً من صناعة وبناء المستقبل المستدام وتعزيز جاهزيتهم للقطاعات المستقبلية.

و قال دايفيد وانج رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم آي إي MIE»: «يشهد معرض ويتيكس 2024، أكبر مشاركة للصين في هذا الحدث على الإطلاق، إذ يشغل الجناح الصيني مساحة كبيرة من أرض المعرض تصل إلى 2000 متر مربع. وتفخر المجموعة بمشاركة 200 شركة صينية في «ويتيكس 2024»، ويؤكد هذا التواجد القوي للشركات الصينية التزامها بتوسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط».

وأضاف: «يوفر «ويتيكس» منصة فريدة للعارضين لإبراز منتجاتهم وحلولهم المبتكرة. ويتماشى هذا الحدث المرموق المتخصص في عدة مجالات ومنها قطاع المياه تماماً مع مساعينا وأهدافنا لتحقيق الاستدامة. بدوره، قال تشارلز مينغ من «منتدى آي بي آر IPR Forum»: إن الكلمة الرئيسة الأكثر رواجاً في سوق الطاقة العالمي حالياً، هي بلا شك «محايد الكربون».

ولتحقيق هذا الهدف، تتسارع وتيرة تطوير مختلف مصادر الطاقة النظيفة ومنها الهيدروجين الأخضر.

ومع ارتفاع الطلب على التقنيات والمعدات ذات الصلة، من المتوقع مواصلة إتاحة الفرص أمام الشركات الكورية لدخول السوق العالمية. ونظراً إلى أن العديد من الشركات المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة من مختلف دول العالم تشارك في معرض «ويتيكس»، يشكل المعرض منصة عالمية مثالية لرفع مستوى الوعي والتعريف بأحدث التقنيات والمنتجات.

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