منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة يستضيف 3 متحدثين ملهمين

المصدر: الشارقة - البيان

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يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ13 ثلاثة متحدثين ملهمين يحملون أحلاماً لتغيير العالم للأفضل، حيث يشهد المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، خطابات ملهمة يلقيها بير جريلز، المغامر والمتسلق والمستكشف الذي يرى في مواجهة البرّية المكان الأمثل لتعلم مهارات الحياة، ومايا غزال، سفيرة النوايا الحسنة وأول لاجئة سورية تحصل على رخصة لقيادة الطائرات، وزاكري ديرينوسكي صانع المحتوى الإنساني الذي ألهم الكثير من الناس بقوة التواصل الاجتماعي.

ويستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في اليوم الثاني الكابتن مايا غزال، أول لاجئة سورية تحصل على رخصة طيران، والتي تمكنت من تحويل تحديات قصتها إلى نجاح ملهم، لتنضم إلى نسبة تتراوح بين 4 و6 % من الطيارين النساء في العالم، وتصبح سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحاملة لجائزة «إرث الأميرة ديانا» التي تحمل نفس عنوان الخطاب الذي ستلقيه في المنتدى.

ويستعد النجم الكندي العالمي زاكري ديرينوسكي صاحب المحتوى الإنساني الملهم على منصات التواصل الاجتماعي، لمشاركة جمهور المنتدى خبراته في تحويل الشهرة إلى أثر إيجابي مستدام يعود بالنفع على الآخرين بعد أن ألهم أكثر من 30 مليون متابع بمقاطعه حول الصحة العقلية والعطاء وفعل الخير، والتي حصدت أكثر من 10 مليارات مشاهدة.

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