إطلاق النسخة الـ 18 من برنامج تطوير مديري وخبراء التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم أكاديمية الإعلام الجديد الدورة الثامنة عشرة من برنامج تطوير مديري وخبراء التواصل الاجتماعي، والتي تضم 25 منتسباً في الفترة من 3 إلى 26 سبتمبر المقبل. ويشتمل البرنامج في دورته الثامنة عشرة، على 12 جلسة يشارك فيها المنتسبون عبر تقنية الاتصال المرئي، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس طوال مدة البرنامج، وبإجمالي 30 ساعة من التدريب المباشر.

ويتميز البرنامج بأنه يناسب مجموعة متنوعة من المهن ولجميع مستويات الخبرة في مجال التسويق وإدارة الأعمال، وصمم خصيصاً للمسؤولين عن تطوير أو تنفيذ استراتيجية التسويق للأفراد أو المؤسسات على الإنترنت وهم: تنفيذيو ومديرو التسويق، ومنشئو محتوى التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي، وأصحاب الأعمال الصغيرة، وأصحاب المشاريع، وطلاب الجامعات والخريجون الجدد وأي شخص يرغب في ممارسة مهنة التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد، أن برنامج تطوير مديري وخبراء التواصل الاجتماعي يجسد فلسفة الأكاديمية في الارتقاء بقطاع الإعلام الرقمي، وفق رؤى تركز على التوسع في الجانب المعرفي، وفتح المجال أمام الكفاءات والمواهب لصقل قدراتها والاطلاع على أحدث المستجدات العالمية في الإعلام الرقمي.

وقال: «إن برنامج تطوير مديري وخبراء التواصل الاجتماعي يواصل زخمه وقصة نجاحه، لقدرته على استقطاب عشرات المنتسبين في كل نسخة من نسخه الـ17 الماضية، ورفد مشهد الإعلام الرقمي في الدولة بكفاءات جديدة».

استراتيجيات رقمية فعالة

ويتيح برنامج تطوير مديري وخبراء التواصل الاجتماعي لمنتسبي الدورة الثامنة عشرة، كيفية بناء استراتيجيات رقمية فعالة طويلة المدى للعلامة التجارية والأعمال الخاصة مع الاطلاع على دراسات حالة عالمية المستوى لإرشاد المنتسب وفقاً لأعلى المعايير في هذا المجال.

ويمكن البرنامج المنتسبين من فهم آليات الإعلان عبر الإنترنت من خلال منصات مثل جوجل وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك، والحصول على الرؤى حول كيفية عمل منظوماتها وما يمكن توقعه عند استخدامها في الحملات الإعلانية.

تحسين المحتوى

ويحظى منتسبو البرنامج بفرصة لتطوير خبراتهم لوضع خطة طويلة الأجل للنجاح على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المحتوى وتوزيعه بشكل يضمن النجاح، وكيفية تحسين نتائج البحث عن مقاطع الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي ليتم العثور عليها عبر محركات البحث مما سيرفع من تأثيره ومدى وصوله.

ويقدم البرنامج لمنتسبي الدورة الثامنة العشرة، مساحة مهمة لتعلم كيفية التسويق من خلال المؤثرين، وتطوير الحملات الناجحة معهم، وتزويدهم بخطوات عملية لحماية سمعة العلامة التجارية على الإنترنت من خلال بناء خطة للتعامل مع النقد والشكاوى.

ويحاضر في الدورة الـ18 نخبة من الخبراء العالميين في مجال الإعلام والتسويق الرقمي، وهم مات بيلي، الذي يعد أحد أكثر المدربين طلباً في التسويق الرقمي على مستوى العالم ، وغريغ جاربو الخبير الحائز جوائز في التسويق الرقمي والاتصالات .

كما يحاضر في الدورة الجديدة، خبير التسويق الالكتروني جودت شماس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز