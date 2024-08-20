زكي نسيبة: «العين سات - 1» يجسد التزام جامعة الإمارات بدعم الاستراتيجيات الوطنية

المصدر: العين - البيان

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وقع معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، على صندوق النقل الخاص بالقمر الصناعي «العين سات - 1»، ويعد هذا التوقيع خطوة رئيسية نحو الإطلاق المرتقب للقمر الصناعي المزمع إطلاقه في شهر أكتوبر المقبل، والذي يمثل أول قمر صناعي تطلقه الجامعة، ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز توجه الدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وفي كلمته خلال الحدث، أكد معالي زكي نسيبة أن إطلاق القمر الصناعي «العين سات - 1» يجسد التزام جامعة الإمارات بدعم الاستراتيجيات الوطنية نحو تطوير قطاع الفضاء، كما يعكس الجهود الحثيثة للجامعة في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية.

وأشار إلى أن مشروع «العين سات - 1» هو ثمرة تعاون مشترك بين الجامعة وشركائها الدوليين، حيث يهدف إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة لدراسة وتحليل البيئة الأرضية، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في فهم التحديات البيئية والبحث عن حلول مبتكرة. كما يمثل هذا المشروع نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات في مجال الفضاء، ويسهم في تطوير مهارات الشباب الإماراتي وتحفيزهم على الابتكار.

واختتم بتأكيد أن «الجامعة ستواصل جهودها لدعم قطاع الفضاء الوطني من خلال الأبحاث والمشاريع المبتكرة، التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الفضاء».

ويهدف القمر الصناعي «العين سات - 1» إلى إجراء قياسات إشعاعية وتحليل الغطاء النباتي، مما سيوفر بيانات علمية دقيقة تدعم الأبحاث في مجالات متعددة، ويعزز مكانة الجامعة على الصعيدين المحلي والدولي.

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