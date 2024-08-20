952 ألف معاملة أنجزتها منصة الشارقة الرقمية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «دائرة الشارقة الرقمية» عن إنجاز 952 ألف معاملة بقيمة تجاوزت 41.5 مليون درهم عبر «منصة الشارقة الرقمية» التابعة لها منذ انطلاقها في عام 2021 حتى الآن، بينما استقطبت ما يفوق 95 ألف مستخدم في الفترة نفسها.

وتوفّر المنصة 60 خدمة رقمية مقدّمة من 19 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

كما سجّل تطبيق «الشارقة الرقمية» أيضاً زيادة ملموسة بنسبة تجاوزت 615% في عدد التنزيلات على الأجهزة الذكية العاملة بنظامي «أندرويد» و«iOS»، حيث ارتفع هذا العدد من 16,066 عملية تنزيل في 2021 إلى حوالي 100 ألف تنزيل حتى 2024.

وحول هذه المؤشرات، قال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام الدائرة إن النمو المستمر الذي تشهده المنصة في أدائها، سواء من حيث عدد المعاملات المنجزة عبرها أو عدد مستخدمي التطبيق الخاص بها، يعكس نجاح الدائرة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة في تقديم تجربة رقمية مبسّطة وموثوقة وعالية الجودة.

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