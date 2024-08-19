عبر بيان دولي مشترك.. الإمارات تدعو لفتح جميع شرايين الإمداد إلى السودان

المصدر: البيان

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دعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في بيان مشترك، إلى حماية المدنيين وعمال الإغاثة في السودان واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي أكدوا عليها في إعلان جدة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وشدد البيان على العمل من أجل الإنسانية" كما دعا أطراف الصراع في السودان إلى القيام بالشيء ذاته.

وجاء في البيان المشترك: "بدأنا اجتماعنا اليوم بلحظة صمت احتفاء بـ"اليوم العالمي للعمل الإنساني". إذ نسعى إلى تقدير التزام العاملين في المجال الإنساني الذين ضحوا بأرواحهم خلال تأدية عملهم، من خلال مواصلة جهودنا معًا في سويسرا لإعادة فتح جميع شرايين الإمداد الرئيسية للغذاء والدواء للوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع ويواجهون الجوع الحاد داخل السودان".

ولفت البيان إلى أنه "منذ أبريل 2023، قُتل ما لا يقل عن 22 عامل إغاثة أثناء تأدية عملهم في السودان وأصيب ما لا يقل عن 34، وهذا أمر غير مقبول".

وأكد البيان "التضامن مع جميع العاملين في المجال الإنساني، من السودانيين والدوليين، الذين يعملون في جميع أنحاء السودان بتفان وبلا كلل لخدمة المحتاجين، رغم ما يواجهون من مخاطر هائلة أثناء قيامهم بأداء عملهم. وندعو بشكل عاجل أطراف هذه الحرب المروعة إلى حماية المدنيين وعمال الإغاثة واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي أكدوا عليها في إعلان جدة".

وختم البيان: "نحن، المجتمعون هنا، ملتزمون بـ”العمل من اجل الإنسانية" وندعو أطراف هذا الصراع إلى القيام بالشيء ذاته".

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