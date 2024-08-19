القوات البحرية تتسلم كورفيت الإمارات من مجموعة نافال الفرنسية

المصدر: البيان

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شهد اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، بوزارة الدفاع مراسم حفل إستلام كورفيت الإمارات، وذلك في ميناء زايد بقاعدة ابوظبي البحرية، وتعد السفينة البحرية من القدرات العسكرية الأكثر تقدماً من فئتها عالمياً.

حضر حفل الاستلام عدد من كبار ضباط القوات البحرية والشركاء الإستراتيجيين ، والذي كان لهم دور بارز في إضافة القدرات والتقنيات المتقدمة من الأنظمة الدفاعية، وأنظمة الاتصالات، والأنظمة غير المأهولة والتي تأتي ضمن خطط وزارة الدفاع لتطوير قدرات المنظومة العسكرية ورفع الكفاءة التي تساهم في تعزيز القدرات العملياتية للقوات البحرية في تنفيذ مهامها وواجباتها.

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