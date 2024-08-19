دبي.. "بيت الخير" توزع 54 ألفا و882 عبوة ماء على للعمال في الصيف

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وزعت جمعية بيت الخير 54 ألفا و882 عبوة ماء مبردة على العمال المقيمين ضمن حملتها السنوية للمساهمة في حمايتهم من حر الصيف وذلك استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة حرصا على سلامة العمال الذين يخدمون في ميادين التنمية والإعمار داخل الدولة.

ويأتي هذا العطاء ضمن مشروع الجمعية الجديد "سقيا الماء" الذي يعزز جهود "بيت الخير" لدعم العمال المقيمين بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي من خلال مشروعها المجتمعي المهم "الطعام للجميع" حيث بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها على هؤلاء العمال في سكناتهم وأماكن عملهم حتى نهاية يوليو الماضي مليونا و147 ألفا و187 وجبة بقيمة 11 مليونا و525 ألفا و177 درهما منها مليون و74 ألفا و670 وجبة من خلال مفاطر رمضان التي استفاد منها يوميا 35 ألفا و822 عاملا بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين و800 ألف درهم.

وستستمر حملة حماية العمال من حر الصيف بالتنسيق مع الشركاء والداعمين حتى نهاية سبتمبر وكانت آخر المبادرات تبرع شركة "اليجانس ريل استيت" بأعداد كبيرة من الوجبات والعصائر المبردة دعما لحملة "بيت الخير" للتضامن مع معاناة العمال في هذا الصيف الحار الذي يجتاح العالم.

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