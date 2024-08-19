فريق طلابي إماراتي يتأهل إلى نهائيات المسابقة العالمية «تيك فور غود»

المصدر: طشقند - وام

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تأهل فريق طلابي من الإمارات إلى نهائيات المسابقة العالمية «تيك فور غود» Tech4Good، التي تستضيفها الصين، بعد فوزه بالمركز الثاني في النهائيات الإقليمية للمسابقة السنوية الرابعة Tech4Good، التي عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وجاء فوز فريق «Beyond Limits» لتميزه في استخدام التكنولوجيات المتقدمة وابتكار حلول لمساعدة مرضى السكتة الدماغية ممن لديهم قدرة محدودة على تحريك أيديهم.

واختتمت أمس النهائيات الإقليمية لبرنامج «بذور من أجل المستقبل 2024»، بدعم من شركة هواوي وتنظيم وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان. وستتنافس الفرق الفائزة في المسابقة الإقليمية مع باقي الفرق المتأهلة من جميع أنحاء العالم في النهائيات العالمية Tech4Good، التي تستضيفها الصين.

وشارك 15 عضواً مثلوا جامعات «الإمارات»، و«دبي»، و«زايد»، والجامعة الأمريكية في دبي، وكليات التقنية العليا ضمن الفرق المرشحة للنهائيات الإقليمية. شهد حفل ختام النهائيات الإقليمية حضور سعادة كريمجونوف رستم، نائب وزير التقنيات الرقمية في أوزبكستان، وشونلي وانغ، نائب رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وعدد من طلاب وممثلي الدول المشاركة.

شارك في نسخة البرنامج لهذا العام 150 طالباً من جامعات رائدة تمثل 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وأذربيجان والبحرين والعراق والأردن وكازاخستان والكويت وقيرغيزستان ولبنان وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية.

وتهدف مسابقة Tech4Good إلى تعزيز دور الشباب في قيادة التغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم .

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