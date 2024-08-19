كشافة الإمارات: المؤتمر العالمي الـ43 فرصة لتمكين الشباب

المصدر: القاهرة - البيان

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أكد الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات رئيس بعثة جمعية كشافة الإمارات في المؤتمر الكشفي العالمي الـ43 الذي ينعقد بالقاهرة في الفترة من 17 حتى 23 أغسطس الجاري أن الجمعية حرصت على تعزيز مشاركتها في الدورة الحالية من المؤتمر الكشفي العالمي من خلال المشاركة بأكبر بعثة في تاريخ مشاركاتها في المؤتمرات الكشفية العالمية وبنسبة أكثر من النصف من الشباب، وذلك بغرض إتاحة الفرص لتمكين الشباب من المساهمة في رسم رؤية الحركة الكشفية في العالم، والتأصيل لجيل ثانٍ من القيادة لكشافة الإمارات قادر على صناعة المستقبل والمشاركة فيه بطريقة فاعلة، إذ يحدد المؤتمر السياسة العامة للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، ويتخذ قرارات لتعزيز أهداف ومصالح الحركة الكشفية.

وأكدت خديجة الحمادي عضو مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات رئيس لجنة الشباب والمختارة عضواً بلجنة القرارات للمؤتمر الكشفي العالمي كأول خليجية وإماراتية تتولى هذا الدور على مستوى الأحداث الكشفية العامية، أنها سعيدة بالمكانة التي أصبحت تحظى بها الفتاة والشباب الإماراتيون من خلال تمكينهم وإعطائهم الفرصة لتولي القيادة على كافة الصعد .

وأشار خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، إلى أن الجمعية قامت باتخاذ كافة الإجراءات التحضيرية التي من شأنها أن تعزز المشاركة الفاعلة للجمعية في هذا الحدث الكشفي العالمي المهم، حيث قامت بإعداد معرض دائم للجمعية في المؤتمر يبرز إنجازات الدولة وكشافة الإمارات لدول العالم المشاركة في المؤتمر وسيتسمر هذا المعرض طوال أيام المؤتمر .

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