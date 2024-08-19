عبدالله الحميدان: دولتنا رسّخت ثقافة العمل الإنساني

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسّخت ثقافة العمل الإنساني، الذي يمثل قيمة إنسانية أساسية وهي التعاطف والتضامن مع الآخرين، ويعكس روح الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني 2024 ونحن نحتفي بهذا اليوم، نتذكر والدنا، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه رائد العمل الإنساني العالمي. وأكد أن هذا اليوم مخصص للاحتفاء بجميع العاملين في المجال الإنساني الذين يعملون بلا كلل لتقديم المساعدات والدعم للمحتاجين في جميع أنحاء العالم، فلنعمل جميعاً معاً لدعم جهود هؤلاء الأبطال الذين يمثلون أفضل ما فينا، ويساهمون بشكل يومي في جعل عالمنا مكاناً أفضل وأكثر رأفة وتضامناً.

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