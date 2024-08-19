سالم القاسمي يثمّن منجزات الإمارات الإنسانية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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ثمّن الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة رئيس مجلس أمناء جائزة الخير للعمل التطوعي المنجزات الريادية التي حققتها الإمارات على صعيد العمل الإنساني العالمي، والتي لم تكن لتتحقق لولا توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت العمل الإنساني، وغراس الخير، أجل وأسمى غاياتها وأهدافها، دون التفرقة بين جنسية أو ديانة.

وقال الشيخ سالم القاسمي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام إن الاهتمام بالعمل الإنساني في دولتنا هو قيمة ورثناها عن الوالد مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه فقد رسخ في كل أبناء الإمارات، مفاهيم أن العطاء ركن أساسي من السياسة العامة لدولتنا التي لا تتأخر مطلقاً عن مد العون للآخرين في أي مكان وزمان، وسار على دربه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع الإنساني الأكبر.

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