سلطان بن طحنون: فخورون بمساهمات دولتنا

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي تكريماً للعاملين في هذا المجال، وفي ظلّ التحديات الكبيرة التي تواجه العالم اليوم، من كوارث طبيعية ونزاعات وأزمات صحية، يظهر دور العاملين في المجال الإنساني بأهمية بالغة حيث يقفون في الخطوط الأمامية، مُعرّضين أنفسهم للمخاطر من أجل إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة.

وأشاد معالي الشيخ سلطان بن طحنون بالدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني، بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة.

وقال: إننا فخورون بالمساهمات الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات لتعزيز الجهود الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن دولة الإمارات سباقة في دعم الأعمال الإنسانية والإغاثية حول العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز