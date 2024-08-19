شما المزروعي: ازدهار المجتمعات يبدأ من دعم الجهود الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع أن ازدهار المجتمعات يبدأ من دعم الجهود الإنسانية، التي تعمل على بناء إرث مستدام للأجيال القادمة.

وقالت معاليها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: «إن دولة الإمارات تثمن الدور الحيوي للعاملين في المجال الإنساني، فهم القوة الدافعة التي تسهم في تعزيز استقرار المجتمعات ونشر الأمل بين أفرادها، ومن هذا المنطلق نواصل في الإمارات دعم هذه الجهود من خلال برامجنا ومؤسساتنا الوطنية، ملتزمين بالنهج الإنساني الراسخ، الذي أرساه الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، هذا النهج الذي يجسد قيمنا الأصيلة في الوقوف إلى جانب الإنسان وتمكينه في كل مكان»، لافتة إلى أن العمل الإنساني في دولتنا ليس مجرد واجب، بل هو النواة الأساسية لبناء مجتمعات متماسكة، ومستقبل مزدهر للجميع.

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