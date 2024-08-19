مدير عام «خليفة الإنسانية»: الإمارات سباقة في مبادرات العطاء العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل رحلة العطاء الممتدة منذ التأسيس وعبر هذه السنوات المضيئة والحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات، التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعرب الخوري في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني عن خالص الشكر والتقدير للقيادة على رؤيتها السديدة والحكيمة، التي حرصت على مواصلة نهج البذل والعطاء الإنساني.

وأكد أن دولة الإمارات سباقة في مبادرات العطاء الإنساني العالمي، وتتمتع بمكانة عالمية مرموقة في ميادين العمل الخيري والإنساني، منوهاً في هذا الصدد بمبادرة «الفارس الشهم» لإغاثة الأشقاء والأصدقاء، مثمناً جهود العاملين في مجال العمل الإنساني حول العالم، الذين يبذلون جهوداً جبارة، من خلال تقديم الإغاثة وحالات الطوارئ والمساعدة الإنسانية للمحتاجين في مختلف دول العالم.

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