شرطة دبي السياحية تعزز التواصل عبر 5 قنوات إلكترونية ذكية لخدمة السياح

المصدر: وام

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تحرص القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في إدارة الشرطة السياحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، على تعزيز التواصل مع السياح القادمين إلى الإمارة عبر خمس قنوات تواصل إلكترونية، وذكية وذلك لتحقيق توجه حكومة دبي في جعل دبي المدينة الأفضل بالعالم للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.

وأكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن الشرطة السياحية تسعى دائماً للتواصل مع السياح من مختلف دول العالم، للاستماع إلى استفساراتهم واقتراحاتهم، وتقديم خدمات تضمن لهم تجربة سياحية استثنائية في دبي.

وأشار إلى أبرز قنوات التواصل المتوفرة وهي خدمة “الشرطة السياحية” على التطبيق الذكي لشرطة دبي، المتوافر على أنظمة هواتف iPhone (iOS)، وAndroid، وHuawei ويمكن استخدام هذه الخدمة بسهولة من مختلف مناطق العالم لتقديم الملاحظات والاستفسارات والبلاغات.

وعن طريق “الموقع الإلكتروني” لشرطة دبي [www.dubaipolice.gov.ae](http://www.dubaipolice.gov.ae)، الذي يُتيح تقديم الملاحظات والاستفسارات ايضاً مراكز شرطة ذكية "SPS" المنتشرة في دبي، والتي تُمكن السياح من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم وبلاغاتهم بطريقة ذكية وعلى مدار الساعة، ودون أي تدخل بشري.

إضافة إلى “مركز الاتصال 901”، المخصص للمكالمات غير الطارئة، والذي يتلقى استفسارات وملاحظات السياح و حتى عن طريق “البريد الإلكتروني” (touristpolice@dubaipolice.gov.ae)، الذي يمكن للسياح من حول العالم مراسلته.

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