محمد بن راشد: بين الضجيج والأثر.. تستمر مسيرة الإمارات الإنسانية على نهج زايد وإخوانه

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المسيرة الإنسانية للإمارات تعبر عن هويتها وطبيعتها ودينها، في عالم متحرك متدافع غير مستقر.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: "في عالم متحرك متدافع غير مستقر.. لديك خياران.. إما أن تملأ العالم ضجيجاً دون أثر.. أو تملأه تأثيراً دون ضجيج.. الإمارات اختارت أن تكون ذات أثر".

وأضاف سموه: "مسيرتنا الإنسانية تعبر عن هويتنا .. وعن طبيعتنا .. وعن ديننا .. ومستمرون في الطريق الذي رسمه زايد وإخوانه منذ التأسيس".

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