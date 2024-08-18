بعثة كشافة الإمارات تشارك في المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين بالقاهرة

المصدر: البيان

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تشارك كشافة الإمارات في المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين والذي ينعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري ببعثة هي الأكبر في تاريخ مشاركتها في المؤتمرات الكشفية العالمية أكثر من نصفها من الشباب، وذلك بمشاركة 174 دولة حول العالم.

وتأتي تلك المشاركة تأكيداً على الدور الفعال التي تلعبه كشافة الإمارات على المستوى العالمي، اذ حصلت الجمعية على عضوية أحد لجان إدارة المؤتمر، بالإضافة إلى أنها ينتظرها مشاركة فاعلة في إدارة العديد من جلسات وورش عمل الحوار الذي يستهدف رسم مستقبل الحركة الكشفية في السنوات القادمة، إذ تأتي أهمية هذا المؤتمر من كونه المؤتمر الذي سيشهد إقرار الاستراتيجية العالمية الجديدة للعشر سنوات القادمة، وكذلك إقرار الأولويات الاستراتيجية للكشافة في العالم في الثلاث سنوات القادمة وكذلك انتخاب اللجنة الكشفية العالمية التي ستدير الحركة الكشفية بالإضافة إلى العديد من التعديلات الدستورية والقرارات التي تهم الكشافة في العالم.

و أشاد الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي – نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات رئيس بعثة كشافة الإمارات في المؤتمر الكشفي العالمي إلى أن هذا المؤتمر يعد التجمع الأول للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، حيث سيجمع المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعون مندوبين من المنظمات الأعضاء في 174 دولة في القاهرة، باعتباره أول مؤتمر شخصي منذ عام 2017، سيوفر هذا الحدث فرصة فريدة للكشافة لإعادة التواصل والتعاون وتبادل الأفكار وتعزيز الوحدة، ويأتي حرص كشافة الإمارات على المشاركة في الأحداث الكشفية العالمية والتي يأتي في مقدمتها المؤتمر الكشفي العالمي بصفته الهيئة الحاكمة للكشافة في العالم والذي يقام كل ثلاث سنوات، ويمثل الجمعية العمومية للحركة الكشفية في العالم، إنما يؤكد على حرص الجمعية على تعزيز المكانة التي تحظى الدولة على المستوى العالمي، إذا ستساهم الجمعية من خلال مشاركتها الحالية في رسم مستقبل الحركة الكشفية في العالم، بالإضافة إلى المشاركة في صناعة القرار الكشفي العالمي.

وأضاف أن الجمعية حرصت على تعزيز مشاركتها في الدورة الحالية من المؤتمر الكشفي العالمي من خلال المشاركة بأكبر بعثة في تاريخ مشاركاتها في المؤتمرات الكشفية العالمية وبنسبة أكثر من النصف من الشباب وذلك بغرض إتاحة الفرص لتمكين الشباب من المساهمة في رسم رؤية الحركة الكشفية في العالم والتأصيل لجيل ثاني من القيادة لكشافة الإماراات قادر على صناعة المستقبل والمشاركة فيه بطريقة فاعلة، إذا يحدد المؤتمر السياسة العامة للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، ويتخذ قرارات لتعزيز أهداف ومصالح الحركة الكشفية. كما يقوم المؤتمر بانتخاب الأعضاء أصحاب حق التصويت في اللجنة الكشفية العالمية ، والاعتراف بقبول جمعيات كأعضاء جدد في الحركة ، ويتخذ قرارات بشأن الدول المضيفة للأحداث الكشفية العالمية المستقبلية.

تمكين

وأكدت خديجة الحمادي عضو مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات رئيس لجنة الشباب والمختارة عضواً بجلنة القرارات للمؤتمر الكشفي العالمي كأول خليجية وإماراتية تتولى هذا الدور على مستوى الأحداث الكشفية العامية، أنها سعيدة بالمكانة التي أصبحت تحظى بها الفتاة والشباب الإماراتيان من خلال تمكينهم واعطائهم الفرصة لتولي القيادة على كافة الأصعدة العالمية، وهذا يدل على التوجهات التي تنتجهها كشافة الإمارات تنفيذاً لرؤى القيادة الرشيدة في الاهتمام بالشباب وتعزيز تواجدهم على المستوى العالمي إيماناً منها بقدرتهم على رسم مستقبلٍ أفضل.

وأضافت أن مشاركتها هذه المرة في المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين تعد فرصة مميزة لها اذ استطاعت فيها الفوز بثقة اللجنة الكشفية العالمية واللجنة المنظمة للمؤتمر لتولي عضوية لجنة القرارات في المؤتمر والتي تعد من أهم لجان المؤتمر، واكتساب خبرات من مختلف أنحاء العالم وتعد مشاركتها هي المشاركة الأولى لأي فتاة أو مشاركة لفئة الشباب على المستوى الخليجي في إدارة الأحداث الكشفية العالمية مثل المؤتمر الكشفي العالمي، وتلك الفرصة استمرار لنهج التمكين الذي انتهجته كشافة الإمارات، منذ الإعلان عن تشكيل لجنة الشباب في الجمعية واتاحة الفرصة لي لأكون عضوة مجلس إدارة ممثلة عن فئة الشباب وكذلك ترشيحي في العديد من البرامج والأحداث العالمية ومنها على سبيل المثال برنامج القيادات العربية الشابة في المجال الكشفي والذي شرفت بأن أكون عضوة في هيئة تدريب هذا البرنامج إلى جانب أخوتي المشاركين في البرنامج.

وأوضح خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، أن الجمعية قامت بإتخاذ كافة الإجراءات التحضيرية التي من شأنها أن تعزز المشاركة الفاعلة للجمعية في هذا الحدث الكشفي العالمي الهام، حيث قامت بإعداد معرض دائم للجمعية في المؤتمر يبرز إنجازات الدولة وكشافة الإمارات لدول العالم المشاركة في المؤتمر وسيستمر هذا المعرض طوال أيام المؤتمر، كما قامت بإعداد مميز لأمسية دولية تعبر فيها عن ثقافة وتراث وتاريخ دولة الإمارات ودعم القيادة الرشيدة إلى جانب إعداد صالون ترحيبي للدول المشاركة في المؤتمر بدعوة من كشافة الإمارات لتحقيق مزيد من التواصل والدعم بين وفد الدولة المشارك والوفود الأخرى المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن الجمعية قامت بإعداد الوفد من الناحية الفنية من خلال الحرص على إشراكهم في عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية المرتبطة بأبرز الموضوعات والقضايا التي سيتم تناولها في المؤتمر ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاستراتيجية الجديدة للحركة الكشفية ومشروعات القرارات والتعديلات الدستورية التي سيتم التصويت عليها في المؤتمر بالإضافة إلى إقامة العديد من الإجتماعات التنسيقية مع عدد كبير جداً من وفود العالم المشاركة في المؤتمر لتعزيز العلاقات قبل انطلاق فعاليات المؤتمر.

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