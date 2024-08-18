«تريندز»: اليوم العالمي للعمل الإنساني رسالة لإعلاء قيم العطاء

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دول العالم الاحتفاء بـ«اليوم العالمي للعمل الإنساني 2024»، إيماناً منه بأن العمل الإنساني واجب وقيمة جوهرية يجب تعزيزها، لدعم الجهود المبذولة لمساعدة المحتاجين في كل مكان.

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، في تصريح بهذه المناسبة، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أغسطس من كل عام، يشكل رسالة إنسانية عالمية وسنوية لإعلاء قيم العطاء، وفرصة لتعزيز قيم التسامح والإخاء الإنساني.

وأشار الدكتور العلي إلى أن هذا اليوم يسعى إلى تسليط الضوء على الجهود الجبارة، التي يبذلها العاملون في المجال الإنساني حول العالم، موضحاً أن هذه الجهود تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المتزايدة، التي تواجه البشرية، مثل الحروب والأزمات الإنسانية، والكوارث الطبيعية والصحية وغيرها.

وشدد على أن الاحتفال بهذا اليوم العالمي يعد فرصة لتبادل الأفكار والحوار حول الموضوعات الجوهرية، التي تهم الإنسان أينما وجد، وزيادة الوعي العام بأهمية العمل الإنساني والخير، إضافة إلى تكريم جميع من ضحوا ووضعوا أنفسهم في مواجهة الخطر من أجل تأدية مهامهم في تقديم المساعدات الإنسانية.

وقال الدكتور محمد العلي: «إن اليوم العالمي مناسبة لتجديد العهد على تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل الإنساني، فالتحديات التي تواجهنا اليوم تتطلب تضافر الجهود، وتوحيد الرؤى بين جميع الدول والشعوب».

وقال: «العمل الإنساني في دولة الإمارات عالمي، وبات نهجاً أصيلاً وسلوكاً خالصاً انطلاقاً من إيمانها الراسخ بالقيم الإنسانية والتضامن العالمي».

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