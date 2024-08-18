تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة دبا الحصن 

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لإنجاز مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمدينة دبا الحصن.

وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروع ينقسم إلى 3 مشاريع رئيسة؛ المشروع الأول يشمل تمديد شبكة الغاز الطبيعي في المدينة، وسيتم تنفيذه على أربع مراحل، وتم إنجاز 3.4 كيلو مترات من أصل 17 كيلو متراً للمرحلة الأولى بنسبة إنجاز 30%، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة نهاية نوفمبر، أما بالنسبة للمشروع الثاني إنشاء محطة لتخزين وضخ الغاز الطبيعي فبلغت نسبة الإنجاز لهذا المشروع 10%.

أما المشروع الثالث فيشمل تركيب التوصيلات الداخلية الخاصة بالغاز الطبيعي لـ200 وحدة سكنية .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز