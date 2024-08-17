رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجابون بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى بريس كلوتير أوليغي نغيما، رئيس جمهورية الجابون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس جمهورية الجابون.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ريموند ندونغ سيما، رئيس وزراء جمهورية الجابون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز