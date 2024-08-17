تأخير متوقع على شارع جميرا في دبي خلال نهاية الأسبوع

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أنه من المتوقع حدوث تأخير على شارع جميرا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت الهيئة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي على «إكس»، أن التأخير المتوقع سيبدأ من الساعة 2:00 ظهر اليوم حتى الساعة 5:00 صباح الاثنين، مشيرةً إلى إجراء أعمال صيانة في بعض المواقع.

وذكرت أن أعمال الصيانة ستُجرى في الجزء بين تقاطع شارع المنارة وتقاطع شارع الثنية بالاتجاهين من 17 حتى 19 أغسطس 2024، والجزء بالقرب من ماركاتو بالاتجاهين من 24 حتى 26 أغسطس 2024.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات مرتادي الطرق إلى التخطيط لرحلاتهم واستخدام الطرق البديلة بهدف ضمان الوصول إلى وجهاتهم بسهولة.

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