مجالس الأحياء في دبي منصة انطلاق للمستقبل المهني للمواطنين

المصدر: دبي - البيان

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نجح مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي في تحويل مجالس الأحياء إلى منصة انطلاق للمستقبل المهني للمواطنين في قطاعات استراتيجية بمختلف مجالات عمل القطاع الخاص، حيث نظم يوماً وظيفياً للباحثين عن عمل من المواطنين، وفر أكثر من 170 فرصة متنوعة في يوم واحد، وشهد الحدث مشاركة قوية من الشركات البارزة والمواطنين الذين يسعون لتطوير مساراتهم المهنية في القطاع الخاص.

وقد شاركت في الفعالية العديد من الشركات المعروفة، مثل نكست كير، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودولسكو، كيوليس إم إتش آي، وكي بي إم جي، وجي إم جي، والأنصاري للصرافة، وهو ما يعكس التزام هذه الشركات بدعم التوطين وإثراء قدرات الكفاءات المواطنة.

وقد تم تصميم يوم التوظيف ليسهل التفاعل المباشر بين الكفاءات الإماراتية وقادة الصناعة، وهو ما وفر منصة للمرشحين لاستكشاف مجموعة واسعة من الفرص في مختلف القطاعات، وتمنح هذه الفعاليات المواطنين مساراً واضحاً لكيفية الانضمام للقطاع الخاص، وتؤكد أهمية الكفاءات الإماراتية في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «إن نجاح يوم التوظيف في مجلس أم سقيم يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه شركاؤنا في القطاع الخاص في دفع أجندة التوطين، فمن خلال تقديم أكثر من 170 فرصة وظيفية لم تظهر هذه الشركات التزامها بتمكين مستقبل المواطنين في القطاع الخاص فحسب، بل أسهمت أيضاً في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة فيما يتعلق بالتوطين ومستقبل دولتنا، والحمدلله منذ انطلاق المجلس وحتى اليوم نجحنا في بناء شراكات نوعية مع القطاع الخاص وأبنائنا المواطنين، التي تزداد ثمارها يوماً بعد يوم».

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