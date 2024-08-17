«كهرباء دبي» تجدد اعتماد «آيزو إدارة مكافحة الرشوة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في تجديد اعتماد شهادة المعيار العالمي لنظام إدارة مكافحة الرشوة آيزو «37001:2016» بعد إجراءات تدقيق شاملة من قبل «بيرو فيريتاس»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقييم المطابقة ومنح الشهادات.

وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة في مقر الهيئة الرئيسي، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز؛ وعلي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة؛ والبروفيسور هادي التيجاني، نائب الرئيس ادارة التميز المؤسسي؛ وأعضاء فريق الحوكمة والمطابقة في الهيئة.

وأكد معالي الطاير أن تجديد اعتماد شهادة المعيار العالمي لنظام إدارة مكافحة الرشوة يؤكد فاعلية نموذج الحوكمة في هيئة كهرباء ومياه دبي وتميزها في توظيف أحدث التقنيات الرقمية المبتكرة التي تعزز الشفافية والنزاهة والممارسات العادلة، إضافة إلى التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمليات التدقيق الداخلي.

حوكمة

وأضاف معاليه : «يستند نموذج الحوكمة الرشيدة لدينا إلى الثقة، والشفافية، والمساءلة، والممارسات العادلة في إطار القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي، ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

إضافة إلى السياسات واللوائح الداخلية للهيئة التي تتوافق مع أعلى معايير النزاهة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تتضمن إجراءات فاعلة لمنع ومكافحة الرشوة وعدم التسامح إزاء أي عملية احتيال أو فساد وفق أفضل الممارسات والإجراءات، وقواعد وأحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل المطبقة في الهيئة التي أصبحت بفضل أدائها المتميز وإنجازاتها البارزة معياراً للمؤسسات الخدماتية تتصدر المركز الأول عالمياً في أكثر من عشرة مؤشرات أداء رئيسية في مجالات عملها».

نزاهة

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز أن الهيئة لديها عدد من السياسات التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والممارسات الأخلاقية في جميع عملياتها، من بينها «سياسة وإجراءات منع الرشوة والفساد والاحتيال» التي تنظم إطار وإجراءات المنع والتحري والإبلاغ وإدارة حالات الاحتيال والرشوة والفساد في جميع مواقع العمل بالهيئة، و«ميثاق أخلاقيات العمل ﻓﻲ هيئة كهرباء ومياه دبي» الذي يحدد المبادئ العامة للعمل والواجبات المنوطة بالهيئة وموظفيها والشركات التابعة لها.

يذكر أن «37001:2016ISO» معيار دولي يساعد المؤسسات على تطبيق نظام إدارة مكافحة الرشوة الذي يحدد الخطوات التي يتعين على المؤسسة اتباعها من أجل منع الرشاوى والاحتيال، وتم تصميم المعيار بحيث يمكن تضمينه في الآليات المتبعة والضوابط الإدارية القائمة في المؤسسة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز