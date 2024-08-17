تفاهم لتمكين ودمج أصحاب الهمم بالقطاع الصحي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مذكرة تفاهم مع «بيور هيلث»؛ أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين لتمكين ودمج أصحاب الهمم في مختلف نواحي الحياة، وتعزيز التمكين الوظيفي لأصحاب الهمم من خلال توظيف 100 فرد من أصحاب الهمم في قطاع الرعاية الصحية في «بيور هيلث» خلال العامين المقبلين.

كما تهدف الاتفاقية إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، وتطوير خدمات وبرامج داعمة وممكّنة لأصحاب الهمم وأسرهم، والعمل على تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في مجموعة من التخصصات الطبية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: «يشكل أصحاب الهمم فئة مهمة في مجتمعنا، ونحن نؤمن بأنهم يمتلكون القدرة على المساهمة الفاعلة في تعزيز المشهد التنموي المزدهر في إمارة أبوظبي، ومن هذا المنطلق تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة «بيور هيلث» كخطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في المجتمع ودورهم الكبير في تقديم الخدمات وتنفيذها على أكمل وجه في إطار تنموي ومستدام».

مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في العمل على دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، لتقديم أفضل رعاية صحية ومجتمعية لهم، والتعاون في تعزيز تمكينهم ودمجهم في المجتمع، التي تعتبر شراكة تاريخية بين القطاعين العام والخاص، وعلاقة تكامل بين القطاعين الاجتماعي والصحي.

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