29 فعالية مخصصة للشباب ضمن «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 عن أجندة فعاليات مخصصة للناشئة والشباب وطلبة الجامعات تتضمن 29 جلسة نقاشية وورشة عمل متقدمة تستضيف نخبة من المتخصصين، بهدف تطوير مهارات اليافعين والشباب وتزويدهم بالخبرات والمعارف اللازمة للارتقاء بمسيرتهم المهنية.

ويخصص المنتدى، الذي يعقد يومي 4 و5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، قاعة للشباب، إضافة إلى تنظيم تحدي الجامعات، ومخيم الذكاء الاصطناعي، وجلسات وورش متخصصة لطلبة الإعلام والاتصال.وتتضمن قاعة الشباب برنامجاً متخصصاً لتمكين الشباب من مهارات الاتصال المستقبلية، بالتعاون مع دراية للتدريب ومركز الشباب العربي.

حيث يتم تقديم 7 جلسات حوارية لتعزيز وتطوير مهارات المتحدثين المحترفين، تناقش أهمية المتحدث المستقل في تطور الاقتصاد، وفي منظومة القوة الناعمة، والثراء اللغوي في مرونة الاتصال الحكومي، ومتى ينجح الخطاب ومتى يفشل، وأثر الذكاء الاصطناعي في مهارات الاتصال الفردي والمؤسسي، وغيرها من الجلسات المتخصصة.

وينظم المنتدى مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي «AISC»، الذي يشكل بيئة إبداعية لتعليم وتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي التطبيقية للطلاب والشباب، على مدار يومي 3 و4 سبتمبر بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف «AIJRF»، بهدف تعريف المشاركين بأسس الذكاء الاصطناعي وأهم تطبيقاته العملية.

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