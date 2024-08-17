«كشافة الإمارات» تشارك في المؤتمر العالمي الـ 43

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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شاركت بعثة كشافة الإمارات في المؤتمر الكشفي العالمي الـ43، الذي ينعقد في القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري ببعثة هي الأكبر في تاريخ مشاركاتها في المؤتمرات الكشفية العالمية، وذلك بمشاركة 174 دولة حول العالم، وتأتي المشاركة تأكيداً على الدور الفعال التي تلعبه كشافة الإمارات على المستوى العالمي.

وتأتي أهمية المؤتمر كونه سيشهد إقرار الاستراتيجية العالمية الجديدة للسنوات الـ10 المقبلة، وكذلك إقرار الأولويات الاستراتيجية للكشافة في العالم في السنوات الـ3 المقبلة، وكذلك انتخاب اللجنة الكشفية العالمية التي ستدير الحركة الكشفية، إضافة إلى العديد من التعديلات الدستورية والقرارات التي تهم الكشافة في العالم.

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