إطلاق الدورة الرابعة لمجلس شرطة أبوظبي للشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوم العالمي للشباب ونظمت «ملتقى القيادة والشباب» في مبنى القيادة، وذلك ضمن حرصها على تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمستدامة وفق رؤية القيادة الرشيدة.

وثمن اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، إنجازات الشباب في المجتمع، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بدعم جهودهم وتطلعاتهم الواعدة في خدمة الوطن، من منطلق إيمانها بالدور الكبير للشباب في مسيرة النهضة والتطوير الشاملة.

وأكد أن شرطة أبوظبي تولي أهمية كبيرة تجاه العمل لتمكين وتأهيل منتسبيها من الشباب من خلال دعمهم والاستثمار في تنمية وتطوير قدراتهم العلمية والمهنية لأداء مهامهم بكفاءة عالية، انطلاقاً من إيمانها بأن تسليح الشباب بأحدث علوم التكنولوجيا الحديثة، يصقل مهارات الإبداع ويعزز دافع الابتكار لديهم ليستثمر الشباب تلك المقومات والإمكانيات لدعم مسيرة أمن مجتمعهم وسلامة أفراده ومؤسساته.

وأطلق مجلس شباب شرطة أبوظبي برئاسة النقيب خالد محمد النعيمي، الدورة الرابعة للمجلس، وذلك ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز المشاركات المحلية لمجلسها للشباب وفي إطار جهودها المتواصلة لنشر الوعي الأمني وتعزيز التواصل المجتمعي، وتسخير كل الإمكانيات لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة انطلاقاً من دورهم كرواد التطوير والتنمية، وبناة المستقبل.وحضر الحفل خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، ووفد من هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومديرو القطاعات الشرطية والإدارات ورؤساء الأقسام وعدد كبير من منتسبي القيادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز