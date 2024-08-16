طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً نهاراً رطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً جنوباً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصةً غرباً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً ،وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية،وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 22:43 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 06:40 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:40 والمد الثاني عند الساعة 19:21 والجزر الأول عند الساعة 14:21والجزر الثاني عند الساعة 02:12.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 34 85 30

دبي 44 34 75 30

الشارقة 42 30 75 30

عجمان 38 31 80 35

أم القيوين 39 28 75 35

رأس الخيمة 43 30 75 35

الفجيرة 33 30 85 45

العـين 46 33 55 20

ليوا 47 30 85 25

الرويس 42 29 85 45

السلع 42 29 85 35

دلـمـا 38 30 85 50

طنب الكبرى 38 31 85 60

طنب الصغرى 38 31 85 60

أبو موسى 38 31 85 60

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