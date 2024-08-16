محمد بن راشد مستذكراً مكتوم وحمدان بن راشد: أصعب ما في الذكريات غياب أصحابها

المصدر: البيان

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استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر وسم «علمتني الحياة»، المغفور لهما الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ونشر سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، صورة تجمعه بالفقيدين، معلِّقاً: «علمتني الحياة.. الذكريات الجميلة تعطينا طاقة ودفئاً.. الذكريات تعطينا همة لمواصلة الطريق.. الذكريات تعيد لنا حياة جميلة نشتاق لها».

وأضاف سموه: «لكن أصعب ما في الذكريات.. غياب أصحابها.. رحم الله أخي مكتوم.. رحم الله أخي حمدان».

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