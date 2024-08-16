بلدية دبي تنجح في الحدّ من استهلاك أكثر من 4 ملايين قارورة بلاستيكية

المصدر: البيان

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في إطار شراكتها الاستراتيجية مع مبادرة "دبي تبادر"، أعلنت بلدية دبي عن نجاحها في الحدّ من استهلاك ما يزيد عن 4 ملايين قارورة بلاستيكية، وذلك بعد تركيب 10 محطات لتعبئة مياه الشرب النقية في مختلف أنحاء الإمارة، بما فيها الحدائق والشواطئ العامة والأسواق.

ويؤكد هذا الإنجاز المهم على التزام البلدية الراسخ بتعزيز الاستدامة، وتحقيق رؤيتها بجعل دبي نموذجًا رائدًا لأنماط الحياة الحضرية الصديقة للبيئة.

وتتماشى هذه الجهود مع أهداف إمارة دبي الأشمل بتطبيق أفضل الممارسات المستدامة، والحفاظ على جمالها وتألقها لأجيال المستقبل.

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