صندوق الوطن يطلق «مستقبلي» لتأهيل أبناء الإمارات في ريادة الأعمال

المصدر: أبوظبي - «وام»

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أعلن صندوق الوطن انطلاق أنشطة الدورة الثانية من برنامج «مستقبلي» خلال الفترة من 19 أغسطس الجاري وحتى 10 أكتوبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وذلك برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وتضمن البرنامج الذي يعد واحداً من أهم البرامج التدريبية المكثفة لتأهيل أبناء وبنات الإمارات الطامحين، في مجال ريادة الأعمال، تدريب الشباب وفق أحدث النظم العالمية على استيعاب كل ما يتعلق بمجال ريادة الأعمال على أيدي خبراء عالميين متخصصين، وسيحظى المتميزون من المشاركين في البرنامج بفرصة عرض أفكارهم أمام لجنة التحكيم، ويمكن لـ 3 فرق الفوز بجائزة تصل إلى 100 ألف درهم لكل فريق لبدء مشروعهم.

وقال ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن: إن برنامج «مستقبلي» يأتي في إطار جهود الصندوق المستمرة لتمكين أبناء وبنات الإمارات وتعزيز قدراتهم لدخول مجال ريادة الأعمال، حيث يقدم الصندوق دعماً للمتميزين منهم بقيمة 100 ألف درهم لكل مشروع واعد يتم إطلاقه عقب اجتياز البرنامج.

إضافة إلى توفير الاستشارات الفنية والمالية والمتابعة المجانية من جانب خبراء الصندوق المتخصصين في هذا المجال. وأوضح أنه للمشاركة في البرنامج يشترط أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأن يلتزم بحضور التدريب المسائي لمدة 4 ساعات في أبوظبي.

وأكد أن الصندوق يعتمد منهجية واضحة لتأهيل شباب الإمارات لدخول مجال ريادة الأعمال، تقوم على 3 محاور هي: التدريب العملي والنظري على أيدي خبراء عالميين، والدعم الإشراف، ثم الدعم والمتابعة الضامنة للنجاح المشاريع على أرض الواقع.

وختم ياسر القرقاوي بالقول: إن أهم مميزات البرنامج أنه يقدم تدريباً مجانياً في مجال ريادة الأعمال، وورش عمل، ودروساً رئيسية باللغة العربية، إضافة إلى جائزة تصل إلى 100 ألف درهم لكل من الفرق الـ 3 الفائزة، كما يضمن الصندوق تقديم إرشاد وتوجيه فني، وتجاري لـ 5 أشهر بعد اختتام البرنامج للفائزين. وذكر أن «صندوق الوطن» كلف عدداً من الخبراء العرب والأجانب ممن يتمتعون بخبرات واسعة في هذا المجال، بالإشراف على البرامج.

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