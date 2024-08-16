3166 أسرة منتجة مسجلة في وزارة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ عدد الأسر المنتجة المسجلة في وزارة تنمية المجتمع بنهاية العام الماضي 3166، حيث شهدت الخدمة نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين. وبلغ عدد الأسر المنتجة عام 2022 ما يقارب من 3024 أسرة فيما سجل العام الذي سبقه 2883، وتضمنت قائمة مشاريع الأسر المنتجة الملابس والإكسسوارات بواقع 54 أسرة، والمنتجات الغذائية 47 أسرة، والعطور ومستحضرات التجميل 21 أسرة والصناعات الحرفية والتراثية 14 أسرة.

أرقام

وبينت إحصائيات الوزارة أن دبي سجلت 761 أسرة منتجة يليها الشارقة بواقع 696 أسرة منتجة والفجيرة 520 أسرة.ووفقاً لتصنيف إحصائيات وزارة تنمية المجتمع فقد تصدرت الفئة العمرية من 31 سنة إلى 40 سنة قائمة أعلى المشاركات يليها الأعمار من 21 إلى 30 عاماً، والأعمار فوق الستين 8 مشاريع منها 7 مشاريع للإناث، وجاءت فئة المتزوجين ضمن أعلى الفئات بواقع 72 من الإناث و11 من الذكور ثم فئة غير المتزوجين سابقاً بواقع 40 حالة، وسجلت فئة الجامعيين مشاركة 51 حالة منها 44 للإناث و7 للذكور ثم فئة حاملي الشهادات الثانوية بواقع 48 حالة منها 36 من الإناث و12 من الذكور.

خطوات

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني خطوات تقديم طلب التسجيل في برامج مشاريع المجتمع الإماراتي موضحة أن الأسر من الفئات أصحاب المشاريع متناهية الصغر (المشاريع المنزلية) وأصحاب الهمم وأصحاب المشاريع المنزلية من فئة مستحقي الضمان الاجتماعي يمكنهم التسجيل في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني وتوفير الوثائق الرسمية المطلوبة.

ولفتت الوزارة إلى حرصها على تنظيم والمشاركة في المعارض التسويقية للترويج والتسويق لمنتجات الأسر المنتجة المواطنة في مختلف مناطق الدولة، مبينة أن تسويق تلك المنتجات لهذه الأسر امتد إلى خارج الدولة، عبر المشاركة بالمعارض في دول أجنبية وعربية.

وأكدت أنه يتم العمل على استقطاب المزيد من الأسر المواطنة المنتجة وتحفيز الطاقات المبدعة للمشاركة من خلال دعم مشاريع الأسر المنتجة، وخلق نوع من التنافسية الإبداعية بين الأسر للوصول إلى منتجات محلية بمستوى عالمي من الجودة، وإيجاد مجتمع منتج فاعل يسهم في التنمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز