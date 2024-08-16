يوم مفتوح للتعريف بالفرص الوظيفية في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي- «وام»

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نظمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وبالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مؤخراً فعالية اليوم المفتوح لأفراد الأسر المستفيدة من الهيئة، وذلك في إدارة الاختيار والتعيين في شرطة أبوظبي بهدف تعريف المستفيدين بالفرص الوظيفية وما يتبعها من برامج تطوير المهارات للموظفين التي توفّرها شرطة أبوظبي.

وتأتي الفعالية، لتعزيز تكامل الجهود الحكومية وتمكين المستفيدين من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في إطار سعي الهيئة لصناعة الأثر الاجتماعي القائم على التعاون وتكامل الأدوار، والمسؤولية المشتركة، كمنظومة متكاملة، تتشارك لأثر اجتماعي مستدام، حيث ساهم التعاون القائم على مذكرة التفاهم بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي حتى الآن في توظيف أكثر من 160 من أفراد الأسر المستفيدة من برامج الهيئة.

وتضمنت أجندة اليوم المفتوح فرصة مثالية للمشاركين للاطّلاع على اختصاصات وإدارات شرطة أبوظبي، والتعرُّف على المزايا الوظيفية التي توفّرها، من خلال الورش التثقيفية، ما يعزز تكامل الجهود المؤسسية والشراكة بين الجهات الحكومية، وذلك في إطار مساعي تعزيز الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأُسر، مما يعكس التعاون الفعّال بين الجهات.

وقالت الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تقدم مثل هذه الفعاليات تأكيداً قوياً على التزام الهيئة وشركائها الرّاسخ بتعزيز التعاون المشترك لإحداث تأثير مستدام في المجتمع المحلي، وتجسيداً لحرص قيادتنا الرشيدة على الارتقاء بقدرات المواطنين وتفعيل مبادئ المواطنة الإيجابية إن تعاوننا الوثيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كمؤسسة وطنية رائدة له دور بارز في تمكين مستفيدي الهيئة، وتحفيز مساهمتهم الاجتماعية وتعزيز استقرارهم الأُسري».

وأضافت: «نتطلّع قُدُماً لرؤية المستفيدين المشاركين في هذه الفعالية المشتركة، يُباشرون مسيرتهم المهنية في شرطة أبوظبي، حيث ستُتاح لهم فرص وظيفية ترتقي بمهاراتهم وتُطوِّر خبراتهم، ما من شأنه المساهمة في دعم استقرار الأسرة المعيشي واستقلالها المالي، ويعزز من الروابط الأسرية والتكاتف والتعاون بين أفراد العائلة الواحدة».

ومن جانبه، تقدم قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي؛ بدعوة لكافة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص الراغبة في امتلاك أثر اجتماعي مستدام من خلال تدريب وتمكين وتوظيف مستفيدي الهيئة، لاستكشاف فرص الشراكة التي تقدمها الهيئة.

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