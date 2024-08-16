رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي كوريا والكونغو وأمير ليختنشتاين بأعيادهم الوطنية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير.وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث سموه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير هانز آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس يون سوك يول، رئيس كوريا وإلى معالي هان دوك سو رئيس وزراء كوريا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، وإلى معالي أناتول كولين ماكوسو رئيس وزراء الكونغو.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الأمير هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين وإلى معالي دانيال ريش، رئيس وزراء ليختنشتاين.

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