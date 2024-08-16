300 موظف يشاركون في «أسبوع إينوك للشباب»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت مجموعة «إينوك» النسخة الثانية من «أسبوع إينوك للشباب»، التي نظمتها احتفالاً باليوم العالمي للشباب، وفي إطار التزام المجموعة بتعزيز مشاركة وقيادة وتمكين وابتكار الشباب في قطاع الطاقة من خلال احتضان المواهب الشابة ورعايتها وتوفير الدعم اللازم لها، والتواصل المباشر معها.

وشارك أكثر من 300 موظف وأكثر من 20 مجلساً شبابياً من جهات متعددة في «أسبوع إينوك للشباب»، الذي أقيم في مواقع متعددة منها فندق حياة ريجنسي دبي كريك، ومتحف الاتحاد، وفندق ماندارين أورينتال، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

حضر الحدث سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، وحصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، بوزارة تنمية المجتمع وماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من مجموعة إينوك، بالإضافة إلى متحدثين من وزارة تنمية المجتمع، ومكتب الذكاء الاصطناعي، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات «مجرى»، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومايكروسوفت، و«مورو»، وآخرين، كما شارك الحضور في احتفالات يومية وسحوبات وجولات ميدانية.

مستهدفات

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسعدنا أن نختتم النسخة الثانية من «أسبوع إينوك للشباب» تحت شعار «عالم الشباب»، الذي بات حدثاً سنوياً مهماً يعكس التزامنا بتمكين الشباب، الذين نعول عليهم لبناء مستقبل مستدام وتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ونحن في مجموعة إينوك، نفخر بجهود شبابنا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية لبناء بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل».

وتضمنت نسخة هذا العام، التي نظمها «مجلس إينوك للشباب»، عدة ندوات وجلسات حوارية وورش عمل حول مواضيع متنوعة، استلهمت من الأجندة الوطنية 2031 للشباب، مثل جهود العمل المناخي، وتمكين الهوية الوطنية للشباب، ومستقبل التكنولوجيا، وإحداث فارق إيجابي في المجتمع.

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