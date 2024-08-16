محاكم دبي تستكمل سلسلة الورش التدريبية لموظفي الصف الأمامي بمراكز الخدمة

المصدر: دبي - البيان

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استكملت محاكم دبي سلسلة من الورش التدريبية المخصصة لموظفي الصف الأمامي في مراكز الخدمة، وتأتي الدورة التدريبية التي استهدفت المجموعة الثانية لموظفي مراكز العضيد، ضمن جهود محاكم دبي لتزويد فريق العمل بالمهارات والمعرفة اللازمة لضمان تقديم خدمة متكاملة تتماشى مع أعلى المعايير المعتمدة.

وقال عبدالله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين ورئيس لجنة مراكز العضيد: «إن تحقيق سعادة المتعاملين هو محور أساسي في استراتيجيتنا في محاكم دبي، ونحن نؤمن بأن جودة الخدمات المقدمة تلعب دوراً حاسماً في بناء علاقات قوية ومستدامة مع المتعاملين، ومن خلال هذه الورش التدريبية، نهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات في تقديم خدمات متميزة تتجاوز توقعات المتعاملين.

وأضاف الريس: تحقيق سعادة المتعاملين ليس مجرد هدف، بل هو ثقافة نحرص على ترسيخها في كل جوانب عملنا، لضمان تقديم تجربة متميزة تعكس قيم محاكم دبي والتزامها بالتميز في الخدمة، وصولاً إلى «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

ولفت إلى أن الورش تهدف إلى تزويد موظفي الصف الأمامي بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفاعل الفعّال مع المتعاملين، وحل مشكلاتهم بسرعة وكفاءة، وتقديم تجربة متميزة تعكس الالتزام بأعلى معايير الخدمة، وتابع بأن محاكم دبي ستواصل تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية لتحقيق التميز في جميع جوانب الخدمة، مؤكداً أن الاستثمار في تطوير قدرات الموظفين هو استثمار في مستقبل المؤسسة ونجاحها المستدام.

تسهيل

من جانب آخر استعرض شمس الدين البدوي، رئيس قسم مراكز إسعاد المتعاملين، المراكز التي تقدم خدماتها تحت اسم «العضيد» في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات بشكل أفضل، وتأتي هذه المراكز استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لرفع كفاءة الخدمات، حيث يمكن للمتعامل الحصول على خدمات الدائرة في أي وقت ومن أي مكان، مما يعزز من تجربة المتعامل ويسهم في تحقيق رضاه وسعادته، كما أكد على أن هذه المراكز مجهزة بأحدث التقنيات لضمان تقديم خدمات متميزة، مما يعزز من فعالية العمل ويسهم في تحقيق أهداف الإمارة في تطوير الخدمات الحكومية.

وتضمنت الورشة التدريبية 10 محاور رئيسية، منها، إجراءات توثيقات الإشهادات والكاتب العدل، وإجراءات تسجيل ملفات القضايا ورسومها، إدارة ملف الدعوى، التركات، والتسويات الودية، وشارك فيها أكثر من 90 موظفاً وموظفة من مختلف مراكز «العضيد»، حيث تم التركيز على تعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بمحاكم دبي.

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