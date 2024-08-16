200 شركة صينية تشارك في معرض «ويتيكس»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستقطب الدورة الـ 26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ما يزيد على 200 شركة صينية متخصصة في مختلف المجالات. وتعد هذه المشاركة الأكبر من نوعها للشركات الصينية على مدار سنوات المعرض.

وتستعرض الشركات الصينية خلال المعرض أحدث تقنياتها المبتكرة في مجالات حيوية متعددة ومن أبرزها الطاقة، الطاقة المتجددة، المياه، معالجة مخلفات المياه، والأجهزة والمعدات الكهربائية. وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ويتيكس» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس: «لطالما كان جناح جمهورية الصين الشعبية محط اهتمام المشاركين في «ويتيكس»، وقيمة مضافة تثري مكانة المعرض بوصفه منصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة والمدن الذكية وأحدث التوجهات العالمية.

وتعكس المشاركة النوعية المتزايدة للشركات الصينية عمق ثقة العارضين بأهمية المعرض، وإيمانهم بدوره الجوهري في تعزيز الشراكات والأعمال وإبرام الصفقات واستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

ويشهد التعاون الاقتصادي نمواً متزايداً بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حيث بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في دولة الإمارات نحو أكثر من 14.5 ألف رخصة، كما تُعدّ الصين ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بقيمة 6.3 مليارات دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.

ومن جانبه قال دايفيد وانج رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم آي إي MIE»: «يشهد معرض ويتيكس 2024، أكبر مشاركة للصين في هذا الحدث على الإطلاق، إذ يشغل الجناح الصيني مساحة كبيرة من أرض المعرض تصل إلى 2000 متر مربع.

وتفخر المجموعة بمشاركة 200 شركة صينية في «ويتيكس 2024»، ويؤكد هذا التواجد القوي للشركات الصينية التزامها بتوسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط». بدوره قال وين واي، المدير العام لشركة يوندا إتش أند إتش المحدودة للتقنية «تيانجين»:

«تستعرض شركة يوندا إتش أند إتش المحدودة للتقنية «تيانجين»، الرائدة في صناعة تنقية المياه، العديد من منتجاتها المبتكرة، وتتماشى مشاركتنا في «ويتيكس 2024» مع مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي المتعلقة بالاستدامة، وخصائص التقنيات الصديقة للبيئة الخاصة بجودة المياه، والتي تستخدم مقاييس بديلة وأدوات تعلّم الآلة. إلى ذلك قال ليو شينغ، مدير التسويق الدولي لمجموعة تشنغدو مييفوت للصناعات البيئية المحدودة: «تهدف مشاركتنا في معرض «ويتيكس 2024»، إلى تسليط الضوء على إمكانياتنا الواسعة في 4 قطاعات رئيسية:

بحوث تقنية الأغشية الخاصة «المرشحات» وإنتاجها ومبيعاتها، ومعالجة مياه الصرف في القطاع الصناعي، ومعالجة مياه الصرف في قطاع البلديات، والحدائق والمتنزهات الصناعية الخضراء. ويوفر «ويتيكس» منصة مثالية لعرض إنجازاتنا ومنتجاتنا، ومن بينها أكثر من 30 مشروعاً بحثياً وطنياً وأكثر من 300 ملكية فكرية مستقلة، بالإضافة إلى استكشاف فرص السوق الجديدة في دبي».

ومن جانبه قال مايكل، مدير السوق الخارجي في مجموعة ويلدون للكيماويات: «تنسجم مشاركتنا في «ويتيكس 2024» مع مبادراتنا الخاصة بالمسؤولية المجتمعية والتي تركز على استدامة المياه والاستدامة البيئية، ويوفر المعرض منصة ممتازة لعرض قدراتنا بعمليات إنتاج المواد الكيميائية الآمنة والمسؤولة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز