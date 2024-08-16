«قيادات ملهمة» جلسات حوارية تنقل تجارب القادة إلى شباب شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي من الجهات الشرطية الرائدة في احتضان المواهب الشبابية ودعمها، وتمتلك خبرات عديدة تسهم بشكل كبير في رفد الشباب بالمعرفة والتجارب والعلوم، ولديها الفرص المتنوعة التي تمكن من خلالها الشباب ليصبحوا قادة في المستقبل.

جاء ذلك، خلال جلسة حوارية نظمها مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، بمركز الأبحاث والتطوير بالقيادة العامة لشرطة دبي، تحت عنوان: «قيادات ملهمة»، بحضور المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة، وعدد من الشباب من مختلف القطاعات والإدارات العامة ومراكز الشرطة، وأعضاء المجلس.

وتأتي جلسة «قيادات ملهمة» ضمن سلسلة من الجلسات القيادية التي ينظمها مجلس القيادات الشابة وتعنى بنقل الخبرات والمعارف والتواصل الفعّال والمباشر مع عدد من القيادات الملهمة في شرطة دبي، وكذلك ضمن الأنشطة والفعاليات والبرامج التي ينظمها المجلس بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

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