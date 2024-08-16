المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ عدد المنشآت المرخصة في الدولة لبيع المستحضرات والأدوات البيطرية 316 منشأة متوزعة في إمارات الدولة، تضم 1812 مستحضراً بيطرياً مصرح بيعها وتداولها في السوق المحلي، وذلك وفقاً للقوائم المحدثة لوزارة التغير المناخي والبيئة التي تحرص على إبرازها للجمهور بشكل مستمر لتنظيم طرق تداول المستحضرات البيطرية بشكل صحي وآمن بين ملاك ومربي الثروة الحيوانية.

وتشكل القوائم المحدثة التي تصدرها الوزارة للمنشآت البيطرية بمختلف أنواعها والمستحضرات البيطرية مرجعاً دقيقاً يضم جميع التفاصيل المتعلقة بكميات المستحضرات البيطرية وتاريخ انتهائها ومدة استخدامها وأنواع الحيوانات المستفيدة من المستحضر والشركات الموزعة لها.

إضافة إلى شكل العبوة وحجمها وطريقة تخزينها، والتي تتم وفق توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة، وبحسب ما تشير إليه الاستراتيجيات والسياسات والمعايير واللوائح الدولية وفي الدولة لترخيص تداول المستحضرات البيطرية إلى جانب منافذ البيع المرخصة للمستحضرات البيطرية في إمارات الدولة.

وتعكس القوائم والآليات الدقيقة التي تتبعها وزارة التغير المناخي والبيئة لتنظيم تداول وتسجيل واستيراد الأدوية والمستحضرات البيطرية وفقاً لأفضل المعايير والتقنيات العالمية مدى حرصها في بناء منظومة متكاملة لحماية الحيوانات من تداعيات الأمراض وتوفير الرعاية الصحية لها، بموجب القيم الأخلاقية والحضارية للدولة، وحرصها على رفع معدلات الأمن الحيوي، إلى جانب المحافظة على قطاع الصحة الحيوانية وتنميته، وخفض أخطار انتشار الأمراض الوبائية والمعدية من الحيوان إلى الإنسان، ومنع إغراق السوق المحلية بالمستحضرات البيطرية مجهولة المصدر وإخضاعها لفحوص مخبرية دقيقة، وتسهيل التبادلات التجارية للمستحضرات الطبية والبيولوجية، وتعزيز سلامة واستدامة الغذاء والإنتاج المحلي.

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