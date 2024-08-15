رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة الهند بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دروبادي مورمو.وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز الصداقة مع الهند، وتطوير علاقاتنا الثنائية، وتعميق الروابط القوية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تمكين شراكتنا الراسخة. وبين سموه في تدوينة عبر منصة «إكس» أن احتفال الهند بيوم استقلالها الـ78، يشكل شهادة حيّة على المسيرة التنموية المذهلة التي قطعتها خلال العقود الماضية. حيث دون سموه أمس: «تحتفل الهند اليوم بعيد استقلالها الـ78، الذي يشكل شهادة حيّة على المسيرة التنموية المذهلة التي قطعتها خلال العقود الماضية.

أتقدم بهذه المناسبة السعيدة بأصدق التهاني للصديق ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، والشعب الهندي الصديق، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز الصداقة بين البلدين، وتطوير علاقاتنا الثنائية، وتعميق الروابط القوية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تمكين شراكتنا الراسخة». وتربط دولة الإمارات العربية المتحدة والهند علاقات استراتيجية راسخة في مختلف المجالات.

ويشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين زخماً متواصلاً في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والنقل وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية والإمكانات التي يتمتع بها البلدان، ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتعد الهند من الأسواق الـ5 الكبار المصدرة للسياحة إلى الدولة واستقبلت الإمارات أكثر من 3.1 ملايين سائح هندي خلال عام 2022، فيما تشهد حركة الطيران بين البلدين أكثر من 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية، وسجلت التجارة غير النفطية بين البلدين 91 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023.وتحتضن أسواق الإمارات أكثر من 83 ألف شركة هندية تعمل في مجالات متنوعة، فيما تشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

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