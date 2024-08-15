رئيس الدولة يمنح سفير كينيا وسام الاستقلال

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة كاريوكي ميجوي سفير جمهورية كينيا وسام الاستقلال من الدرجة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله، مما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وقلّد سعادة الدكتور سالم النقبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا ومندوبها الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وموئل الأمم المتحدة، سعادته الوسام خلال اللقاء الذي عقد في سفارة الدولة في نيروبي، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية كينيا في جميع المجالات.

وأعرب سعادة النقبي عن تمنياته لسعادة ميجوي بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنيا على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.

من جانبه، أعرب سعادة ميجوي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين..وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجده من تعاون كان له أثرٌ إيجابي في نجاح مهمته في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز