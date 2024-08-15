بعثة الإمارات في طوكيو تدعو المواطنين للحذر من إعصار «أمبيل»

المصدر: البيان

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دعت بعثة دولة الإمارات في طوكيو مواطني الدولة في اليابان إلى توخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار الاستوائي «أمبيل».

وأصدرت البعثة، اليوم، بياناً عبر حسابها الرسمي في «إكس»، جاء فيه: «تهيب بعثة دولة الإمارات في طوكيو مواطني الدولة المتواجدين في اليابان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار الاستوائي «أمبيل» المتوقع على الساحل الشرقي لمنطقة كانتو ومنطقة توهوكو».

وأضاف البيان: «كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي».

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