عمار النعيمي: حريصون على أن تكون عجمان نموذجاً يحتذى في التميز الحكومي

المصدر: عجمان - وام

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كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، موظفين متميزين بمراكز الخدمة الحكومية بالإمارة، بمبادرة «شارة نجم الخدمة»، التي تم الإعلان عنها لتكريم الموظفين الذين يقدمون خدمات استثنائية، وفق رصد مشروع «المتسوق السري». كما كرم سموه خريجي دفعات دبلوم «مقيم منظومة التميز الحكومي»، الذي يُقدم من برنامج عجمان للتميز، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية.

جاء ذلك خلال استقبال الموظفين المكرمين، بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي والمشرف الأعلى لبرنامج عجمان للتميز، والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المنسقة العامة لبرنامج التميز، وذلك في الديوان الأميري بعجمان. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أهمية المبادرات التي تسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية، ودفع عجلة التميز، في العمل الحكومي، مشيداً بجهود فريق عمل برنامج عجمان للتميز في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز خبرات الكوادر الوطنية في مجالات الريادة والتميز. وقال سموه إن إمارة عجمان، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تحرص على أن تكون نموذجاً يحتذى به، في الريادة والتميز الحكومي، وتعمل الحكومة على تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، من خلال تأهيل كوادرها الوطنية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، لتعزيز ثقافة التميز.

ودعا سمو ولي عهد عجمان موظفي الخدمات في الجهات الحكومية، للحرص الدائم على إسعاد المتعاملين بكافة فئاتهم، ومواصلة زيارات المتسوق السري، بشكل مستمر لرصد الموظفين المتميزين وأصحاب الممارسات الاستثنائية وتكريمهم.

شارة

ومنح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي شارة نجم الخدمة، لكل من سالم الزعابي من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والعريف أول سالم علي عبيد الخضر، والمساعد إبراهيم أحمد الحوسني من القيادة العامة لشرطة عجمان، لكونهم أمثلة يحتذى بها في تقديم خدمات استثنائية ومميزة في تلبية احتياجات المتعاملين، وحل مشكلاتهم بسرعة وكفاءة، والتي تم رصدها بناء على تقييم دقيق يشمل عدة معايير من خلال زيارات المتسوق السري.

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