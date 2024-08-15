اتفاقية لعلاج المرضى المعسرين المسجلين في «خيرية الفجيرة»

المصدر: الفجيرة - وام

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وقعت جمعية الفجيرة الخيرية ومركز ماس لطب وجراحة الفك والأسنان تحت رعاية مقدم خدمات الرعاية الصحية (هيكا) مذكرة تعاون تهدف إلى علاج المرضى المعسرين وذوي الدخل المحدود بحضور يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية والدكتور سلطان العوضي، مدير شركة (هيكا).

وقال يوسف المرشودي إن الاتفاقية تأتي في إطار شراكة الجمعية مع مؤسسات المجتمع في مبادرات المسؤولية المجتمعية، وتهدف إلى تقديم العلاج للمرضى من كبار السن المسجلين في الجمعية وغير القادرين على تحمل تكلفته.

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