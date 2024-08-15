المؤتمر العالمي للتأهيل يناقش تحديات أصحاب الهمم في مكان العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن المؤتمر العالمي للتأهيل 2024، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر المقبل في أبوظبي، عن القائمة الرسمية للمتحدثين الرئيسيين في جلساته المرتقبة، التي تضم أكثر من 190 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، ممن سيجتمعون معاً لتبادل المعارف ومعالجة التحديات والعقبات التي يواجهها أصحاب الهمم في مكان العمل.

وسيسلط المتحدثون الرئيسيون الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه الضمان الاجتماعي في مجال التأهيل، وتعزيز التوظيف، والوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة، وتوفير التقنيات اللازمة لأصحاب الهمم، بما من شأنه تعزيز دمجهم في المجتمع.

ويشهد المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاثة تنظيم 24 جلسة ستنطلق بشكل متزامن، و8 جلسات عامة، و3 ورش عمل رئيسية تستند مواضيعها إلى الأوراق البحثية التي تسلمها المؤتمر في وقت سابق.

وقال عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنظمة التأهيل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي سينضم إلى قائمة المتحدثين البارزين في مجال التأهيل من جميع أنحاء العالم: «يعد المؤتمر العالمي للتأهيل فرصة فريدة لتعزيز النهج المبتكر، وحشد جهود التعاون فيما يتعلق بصياغة ممارسات التأهيل على مستوى العالم، ويتمحور هدفنا حول إنشاء منصة تتيح للخبراء والباحثين وصناع السياسات تبادل المعارف وترك تأثير ملهم لإحداث التغيير، والارتقاء بمشهد التأهيل لتحسين حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم».

ويشهد حفل افتتاح المؤتمر إلقاء كلمات رئيسية من قبل الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، ونورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي.

متحدثون

وتبرز تشانغ هايدي، رئيسة منظمة التأهيل الدولية، ومحمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وأنيت تابارا، المدير العام في الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية – ألمانيا، ونائبة رئيس الأرجنتين السابقة غابرييلا ماشيتي، من بين قائمة المتحدثين الرئيسيين، الذين سيسلطون الضوء على تطوير السياسات العامة والأطر المؤسسية لتعزيز دمج أصحاب الهمم ومشاركتهم في المجتمع وسوق العمل.

وتستعد الدكتورة هيفاء الكيلاني، مؤسسة ورئيسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، للمشاركة في الجلسات الحوارية، ونقل خلاصة خبرتها ومعارفها باعتبارها من بين أبرز الشخصيات المتميزة في مجال التأهيل، لتنضم بذلك إلى نخبة الشخصيات التي ستشارك في طرح الأفكار والرؤى التي من شأنها مواجهة تحديات أصحاب الهمم في سوق العمل وتعزيز الشمولية.

وستتولى العديد من الشخصيات البارزة في مجالات تمكين حقوق أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم في المجتمع تقديم جلسات حصرية وملهمة، بمن فيهم داريل باريت، الذي يقود برنامج الإعاقة في مقر منظمة الصحة العالمية والمسؤول عن إدارة التطوير والدعوة وبناء القدرات بشأن دمج الإعاقة في قطاع الصحة بين الدول الأعضاء والشركاء العالميين.

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