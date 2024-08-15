مدير«الدوريات الخاصة» يطلع على خدمات ترخيص السائقين بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطلع العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي ورئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي على الخدمات المقدمة للمتعاملين في المبنى الرئيسي لمديرية ترخيص السائقين والآليات، وزار مبنى السلامة «أدنوك»- للفحص الفني للمركبات بأبوظبي.

وأشاد بالمميزات العديدة، التي يوفرها تطبيق «تم» لحكومة أبوظبي للمتعاملين للحصول على خدمات شرطة أبوظبي الذكية على هواتفهم في إجراء معاملاتهم، من خلال إجراءات واضحة وبسيطة ودقيقة، تعزز رضاهم وإسعادهم.

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